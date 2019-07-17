Четверо сирийских военных погибли при взрыве в провинции Даръа

Дамаск, 17 июля. Четверо сирийских военных погибли в результате взрыва в провинции Даръа на юге страны, 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в полиции.

«Четверо сирийских военных погибли, еще 14 ранены в результате взрыва мины в их автомобиле в районе Дахия в Даръа», — сообщил источник РИА Новости в полиции.

По данным полиции, террористы установили взрывное устройство в автомобиле, который перевозил солдат к военным пунктам. Агентство SANA сообщило, что террористы атаковали военный автомобиль на дороге, ведущей к населенному пункту Ядуда к западу от города Даръа.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее в среду произошел взрыв в окрестностях Дамаска. В результате трагедии погибли две женщины. Мина была заложена у обочины дороги, по которой двигался небольшой грузовик, перевозивший крестьян.

1 Организация запрещена на территории РФ.