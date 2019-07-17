Москва поддержала регулярное проведение саммита Россия — Африка

Москва, 17 июля. Москва выступает за регулярное проведение саммита Россия — Африка. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Напомним, первый саммит Россия — Африка состоится в октябре 2019 года в Сочи. По словам Богданова, есть вероятность, что мероприятие будут проводить каждые 2-3 года. Заместитель главы МИД РФ отметил, что саммит не станет «единоразовым» и «даст старт большому пути». Также Богданов сообщил, что площадка для проведения саммитов Россия — Африка в будущем, возможно, будет меняться.

Участие в мероприятии уже подтвердили главы 35 государств, сообщают «Известия». Как рассказал Богданов, ближе к дате мероприятия число стран-участников может увеличиться.

Отметим, что ранее в Москве прошла конференция Россия — Африка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это событие этапом подготовки к предстоящему саммиту. Он также отметил, что мероприятие станет первой полноформатной российско-африканской встречей на высшем уровне, не имеющей аналогов в истории отношений РФ со странами Африки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на полях саммита G20 в Осаке лично пригласил главу ЮАР Сирила Рамафосу приехать в Сочи. Рамафоса с благодарностью принял приглашение посетить саммит Россия — Африка.