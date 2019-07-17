Мосгоризбирком напомнил команде Навального об уголовной ответственности за «мертвые души»

Москва, 17 июля. Члены окружных избирательных комиссий Москвы могут обратиться в правоохранительные органы, чтобы передать туда информацию о включении в подписные листы «независимых кандидатов» подписей умерших людей. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции.

По его словам, «мертвые души» были обнаружены в подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и Дмитрия Гудкова.

«Лучше бы со своими сборщиками разобрались, это же уголовная ответственность», — напомнил Валентин Горбунов.

Он добавил, что прецеденты по обращению в правоохранительные органы в связи с такими фактами уже были.

Ранее Валентин Горбунов сообщил, что основными причинами отказа в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы являются: включение в подписные листы данных умерших людей, сбор голосов избирателей другим лицом, а также случаи, при которых москвичи отдавали свои подписи за нескольких участников предвыборной гонки.

Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами ряду лиц, которые собирались участвовать на выборах депутатов Мосгордумы. Среди автографов, которые были сданы в избирком, были обнаружены «подписи» несуществующих и умерших москвичей. Особенно отличилась команда скандально известного блогера Алексея Навального.

14 июля МГИК отказал в регистрации протеже Навального — юристу «ФБК» Любови Соболь. 14,67% собранных ею подписей были признаны недействительными. В соответствии с законодательством, допустимый порог «брака» составляет 10% от общего числа представленных в избирком автографов. 16 июля окружная комиссия 43-го округа столицы приняла аналогичное решение и проголосовала за отказ в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты МГД.

После этого Соболь сорвала минуту молчания в честь покойного секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой, автограф которой подделала в своем подписном листе.

О «мертвых душах» в подписных листах «оппозиционных» кандидатов также сообщал член Общественной палаты России Илья Ремесло. Он предоставил фотографии могил покойных жителей Москвы, которые «поддержали» политиков.

Мосгоризбирком также отказал Сергею Митрохину в регистрации из-за высокого брака среди подписей. Большое количество недействительных автографов также было обнаружено в листах Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Как заявил глава Института новейших государств Алексей Мартынов, фальсификация подписных листов оппозиционных кандидатов была спланированной провокацией. Подробнее о том, к каким методам в кампании по выдвижению прибегала «команда Навального», Федеральное агентство новостей рассказало в фильме «Анатомия протеста».

Напомним, в июне сотрудники правоохранительных органов обнаружили «штаб» по подделке подписей. Как выяснилось, в съемной квартире в одном из районов Москвы «рисовали» автографы за Соболь. Один из задержанных рассказал, что им нужно было заполнять по 40 листов в день на троих.