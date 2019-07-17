«Дождь слил протест». Как прошел митинг оппозиции в Москве

На Трубной площади в Москве прошел несогласованный митинг, на котором оппозиция высказала претензии к Мосгоризбиркому, отказавшему в регистрации кандидатам с поддельными подписями. Колумнист Федерального агентства новостей Аббас Джума описал обстановку на Трубной площади.

Покричали и разошлись

«Мы будем отрубать сучьи головы!», «Сволочи!», «Каждый день!» (в смысле каждый день будут орать на улицах). Собственно, из скандирования этих и других лозунгов и состояла нынешняя демонстрация на Трубной, больше походившая на сходку адептов тоталитарной секты.

Пришли самые стойкие — в основном молодежь. Много неформалов с разноцветными волосами и в причудливых нарядах. В общем, костяк оппозиции. Остальные не захотели митинговать в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты под проливным дождем (лично я их прекрасно понимаю).

Итого в Москве собралось примерно 400-500 человек, включая самих кандидатов, представителей избирательных кампаний и журналистов. Представление длилось два часа. Полиция не вмешивалась, что крайне раздосадовало некоторых демонстрантов.

«Нет никаких ментов!» — вслух негодовала проходящая мимо меня девушка в яркой футболке, усыпанной значками. Это что, получается, никаких селфи из автозаков и эффектных фото школьников в объятиях силовиков? Зачем пришли, спрашивается.

— Дождь слил протест, — объясняют мне оппозиционеры, словно оправдываясь за неявку товарищей.

— Как будто в хорошую погоду вы собираете миллионы, — говорю я.

— Руки у нас опускаются. Неактивные мы. А вот вы активные...

Тут в разговор вмешивается член либертарианской партии Михаил Светов. Шикает в адрес своего единомышленника, мол, хватит оправдываться перед журналистами, не комментируй, не разговаривай с ним.

— И потом, ну что это за угрозы такие: «Будем отрубать сучьи головы». Разве так можно? Вы же приличные ребята, — обращаюсь я к молодым людям из команды кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова.

— Такие лозунги я точно не поддерживаю, — говорит активист Сергей. — Может, это какой-то провокатор крикнул...

— Нет, это с трибуны говорил политический деятель Владимир Милов. И многие его радостно поддержали.

— Я не видел. Не слышал. Но вообще, такие лозунги могут быть некрасивыми.

Ни один из опрошенных мною оппозиционеров не поддержал Милова. Во всяком случае, на камеру. Спрашивается, чего тогда аплодировали?

Политический волейбол

Всю абсурдность происходящего сегодня на Трубной красочно проиллюстрировало то, что началось после митинга. Оппозиционеры стали играть в волейбол. Прямо в толпе. Чудом не разбили кому-то лицо или камеру. А может, и разбили — не знаю. Я покинул этот ад, не дождавшись финала матча. Напоследок спросил, что происходит и есть ли у этого какой-то политический смысл (назвали же «политическим волейболом»).