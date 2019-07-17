Москалькова заявила о «разморозке диалога» с Украиной в сфере правозащиты

Москва, 17 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после выступления в Госдуме рассказала журналистам о недавней поездке в Киев и продвижении диалога с Украиной в обсуждении заключенных в тюрьмах обеих стран.

«Нас волнует то, что преследование журналистов на Украине обретает уродливые формы привлечения к уголовной ответственности, — приводит ФАН слова Москальковой. — Вышинского обвинили в измене родине, в пропаганде сепаратизма за те стати, которых он не писал. Он руководил площадкой для журналистов, и то, что выражали другие журналисты — это свобода их мнений, это их суждения. За это нельзя судить, иначе цивилизованное пространство прекратит существование или сузится до предела».

Омбудсмен рассказала о недавней поездке в Киев — она приехала на суд, чтобы поддержать Кирилла Вышинского.

«В зале были участники процесса со стороны защиты и обвинения, присутствовали журналисты, но суд даже не вышел! Вышел секретарь и объявил о переносе сроков без объяснения причин: вот это попирание свободы слова», — поделилась российский омбудсмен.

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ заявила о том, что диалог по взаимодействию с Украиной по вопросам судьбы заключенных «разморожен».

«Мне кажется, это хороший знак, и если не гарантии, то хотя бы первые намеки на перезагрузку отношений», — отметила Москалькова.

Она добавила, что следствие по делу военных моряков Украины подходит к концу, а Россия готова освободить моряков при условии, что они продолжат давать показания в суде при необходимости.

«Важно, чтобы была выявлена причина направления кораблей на нарушение наших границ, надо разобраться со степенью вины этих людей», — сказала Москалькова.

Она назвала этот вариант гуманным решением судьбы украинских моряков.