Эксперимент по квотированию выбросов проведут в России

Москва, 17 июля. Госдума РФ приняла закон о проведении эксперимента по квотированию выбросов. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Его участниками станут такие городские поселения, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

«Мы даем региональным властям возможность влиять на предприятия-загрязнители, заставлять их дополнительно сокращать выбросы. Росприроднадзору даем право квотировать эти выбросы. Роспотребнадзору оценивать влияние на организм человека загрязняющих веществ и заводов, и автомобильного транспорта, и предприятий ЖКХ, сферы услуг», — рассказал в ходе заседания глава профильного комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он также обратил внимание, что положения закона не запрещают применять его нормы и другим российским субъектам.

«Любой из 85 субъектов Российской Федерации сможет применять сводные расчеты для регулирования выбросов на своей территории», — рассказал Бурматов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей значимость инициативы отметил депутат Михаил Емельянов.

«Мы надеемся, что квотирование будет эффективно. Наши депутаты из Челябинска говорят о той тяжелой атмосфере, которая царит в городе, тяжело дышать. То что этот город попадает в сферу этого эксперимента – это уже хорошо», — заявил парламентарий.

Он также выразил надежду, что все «шероховатости» будут отработаны в ходе проведения эксперимента, а сама система начнет применяться по всей России.