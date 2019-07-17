Эксперт назвал поставки С-400 в страну НАТО важным прецедентом

Поставка российских противовоздушных систем С-400 в страны НАТО — важный прецедент. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Очередная доставка

В среду, 17 июля, на территорию Турции прибыл четырнадцатый самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает турецкое министерство обороны.

«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился четырнадцатый самолет на авиабазе «Мюртед», — говорится в тексте сообщения военного ведомства Турции.

Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400 — не уточняется.

Важный прецедент

Как отметил Владимир Соловейчик, то, что сделка реализуется, несмотря на давление США, это хорошо. Российская Федерация в своей внешнеэкономической деятельности должна быть самостоятельна и независима от любого диктата, от кого бы он ни исходил.

«Конечно, было бы лучше, чтобы Турция сама полностью оплатила поставки С-400, поскольку российский кредит означает, что пока, до его возврата, поставки оплачивает российский же бюджет, но тут уж — как вышло. В любом случае, факт продажи отечественного оружия в страну НАТО создает важный прецедент. Это задел на будущее, как и в более раннем случае аналогичных переговоров с Грецией по поставкам систем ПВО, произведенных в РФ», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, при поставках российского оружия, помимо внешнеэкономической и геополитической составляющей, важную роль играет также безопасность России и ее граждан. Аналитик выразил надежду, что при переговорах о поставках и осуществлении самих поставок российская сторона предусмотрела целый ряд мер, гарантирующих невозможность использования российского оружия против российской авиации. К примеру, в Сирии, как это имело место ранее.

«Можно ли назвать поставки С-400 ударом по альянсу? Нет, поскольку Турция, в отличие от деголлевской Франции, не покидает военную структуру блока НАТО. Тем более не желает покидать этот блок как таковой. Реджеп Эрдоган — очень хитрый авторитарный лидер, тертый калач, для которого важна лишь собственная власть. Ради этого он совершает самые разные маневры, наподобие покупки С-400. Но он прекрасно понимает, что правящий класс Турции давно и тесно сотрудничает с США и их союзниками в рамках НАТО, стремится в Евросоюз и не готов рвать отношения с этими странами», — добавил Владимир Соловейчик.

Кроме того, уверен эксперт, позиция самого Эрдогана, например, по поводу российского Крыма, идентична позиции руководителей других стран-участниц НАТО.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить это в России, считает депутат Андрей Красов.