Потасовка с участием российских туристов произошла в аэропорту Греции

Афины, 17 июля. Потасовка с участием российских путешественников произошла в воздушной гавани греческого города Салоники. Инцидент случился после того, как россиян, ожидающих вылета в Волгоград, вывели из лайнера, а сам рейс отложили на неизвестное время.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, на борту пассажирского лайнера перевозчика Ellinair были обнаружены технические неисправности. Когда российские граждане поинтересовались временем вылета, один из сотрудников аэропорта повел себя грубо и начал толкать их, а также попытался отобрать смартфон, на который путешественники фиксировали происходящее.

Впоследствии в аэропорт приехал российский консул, чтобы разобраться в ситуации. По информации «Интерфакса», 144 россиян — клиентов туристической компании «Музенидис Тревэл» — разместили в гостинице. Согласно предварительным данным, вылет резервного борта из Салоников в Волгоград состоится в 15.45 (время совпадает с московским).