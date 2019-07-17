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Мосгоризбирком назвал условие для перепроверки документов незарегистрированных кандидатов

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Мосгоризбирком назвал условие для перепроверки документов незарегистрированных кандидатов

Москва, 17 июля. Мосгоризбирком внимательно перепроверит поданные незарегистрированными кандидатами в депутаты Московской городской думы документы, если поступят жалобы, заявил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома добавил, что на сегодняшний день процент недействительных подписей «намного превышает» 10%.

Комиссия приняла законное решение не регистрировать кандидатов в столичную городскую думу, поскольку число бракованных подписей превышает 10%, как того допускает закон.

Выдвижение претендентов на место депутата столичной городской думы завершилось 5 июля. Всего о желании стать кандидатами заявили 426 человек. Окончательное решение о регистрации желающих участвовать в гонке за депутатское кресло принимали окружные избирательные комиссии.

Накануне окружные избиркомы отказали в регистрации ряду кандидатов из-за большого числа липовых подписей. В их числе юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов, кандидат от партии «Яблоко» Андрей Бабушкин, лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, муниципальный депутат округа Зюзино Константин Янкаускас.

Отметим, что у Соболь процент брака в подписных листах составил 14,67. Гудков подал документы, где недействительными оказались 18,4% подписей.

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