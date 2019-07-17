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Двое задержанных за разбой сотрудников ФСБ написали явку с повинной

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Двое задержанных за разбой сотрудников ФСБ написали явку с повинной

Москва, 17 июля. Сотрудник ФСБ Артур Власов, который является фигурантом уголовного дела о разбойных нападениях, написал явку с повинной и на заседании суда признал свою вину в совершении преступления.

На заседании Московского окружного военного суда (МОВС) он заявил, что «написал явку с повинной, полностью признал вину, частично возместил вред».

«Считаю содержание меня под стражей необъективным, тем более я сотрудничаю со следствием», — сказал оперативник.

Суд просьбу Власова не удовлетворил и признал его арест законным.

Также явку с повинной написал Маргиев, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Напомним, по решению военного суда 5 июля были заключены под стражу пять сотрудников ФСБ, еще двое были отправлены под домашних арест. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере». В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства совершенных преступлений, детали расследования не раскрываются. 

По версии следствия, сотрудники ФСБ причастны к разбойному нападению, которое произошло в здании банка «Металлург» и похищению 136,5 млн рублей.

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