Суд Москвы продлил арест 13 украинским морякам

Москва, 17 июля. Лефортовский суд Москвы продлил арест 13 из 24 моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за провокацию в Керченском проливе.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия продлить срок содержания под стражей в отношении шести моряков на три месяца, позже соответствующее решение было вынесено в отношении еще семи военнослужащих ВМСУ.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Артеменко А. А., Беспальченко В. А., Варимеза В. К., Костышина В. А., Сороки В. В., Мельничука О. М. и Чулиба С. Р. на три месяца», — сообщает ТАСС.

В среду суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении остальных 11 моряков. К настоящему времени расследование уголовного дела в отношении моряков завершено. Перед началом заседания сторона обвинения попросила суд рассмотреть ходатайство ФСБ в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения гостайны. Однако защита моряков настаивала на проведении заседания в открытом режиме, так как следствие по делу уже завершено. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Украинские моряки находились на борту кораблей ВМСУ «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», передает НСН. Они вторглись в территориальные воды России 25 ноября 2018 года, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а на борту находились два сотрудника Службы безопасности Украины.