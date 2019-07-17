Эксперт объяснил, почему не стоит ждать «ужасов» для рубля

В конце июля никакого принципиального усиления рубля не произойдет. Это теоретически возможно в четвертом квартале 2019 года, и то лишь в случае, если американцы серьезно ослабят доллар в третьем квартале. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил профессор кафедры денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

Ранее в статье, написанной для «Российской газеты», эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский предположил, что тенденцию укрепления российской валюты переломить, несмотря на старания Центробанка России, не удастся. В результате в последнюю пятницу июля может наступить «самый плохой день для рубля».

«В США финансовый год начинается в сентябре. Американцам надо серьезно менять структуру бюджета. У них очень большой внешний долг. И для того, чтобы его удержать, они хотят снизить ставку рефинансирования. Если они пойдут на это, то укрепятся все валюты, не только рубль», — рассказал собеседник ФАН.

Эксперт считает, что вероятность подобного сценария высока, поскольку американцам все тяжелее обслуживать свой огромный долг (около 22 триллионов долларов).

«Им уже приходится тратить порядка 500 миллиардов долларов только на обслуживание своих долгов по процентам. Однако тот факт, что укрепится большинство мировых валют относительно доллара, говорит о том, что в России никаких плачевных последствий для экономики не случится. Ситуация изменится для всех: и для покупателей, и для продавцов», — считает профессор кафедры денежного обращения и кредита РАНХиГС.

В Россия около 60% внешнеторговых контрактов заключено в долларах, напомнил эксперт. Правительство понемногу пытается изменить эту ситуацию.

«В любом случае, от небольшого ослабления доллара в результате снижения ставки рефинансирования в США никаких ужасов я не жду. Надо понимать, что на состояние мировой экономики, в том числе российской, влияют не столько какие-то финансовые операции, сколько такие факторы, как, например, торговая война Китая и США. Если что-то негативное случится с китайской или американской экономикой, плохо будет всем», — уверен Юрий Юденков.

По его мнению, сейчас есть тенденция некоторого переизбытка нефти на мировом рынке. И если «черное золото» будет понемногу дешеветь, то это значит, что ни о каком укреплении рубля говорить не придется. Поскольку все разговоры о том, что мы «отвязали» курс рубля от стоимости углеводородов, — сильное преувеличение.

«Что касается остальных факторов, если Центробанк России не будет сжимать в августе денежную массу в стране, оставит ее на том уровне, как сейчас, или немного расширит, то рубль приобретет только большую устойчивость. Это собственно то, что России сегодня нужно: необходимо иметь достаточное количество рублевой массы в экономике, чтобы развиваться», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

Президент США Дональд Трамп заявил 16 июля, что Вашингтон может ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще 325 млрд долларов, если потребуется. По словам Трампа, двум странам «предстоит пройти длинный путь» в торговых переговорах.

Лидеры США и КНР в ходе встречи в конце июня договорились пойти на взаимные уступки. В частности, американский президент предложил не накладывать на товары из Поднебесной новых пошлин и смягчить ограничения в отношении китайской технологической компании Huawei. В обмен Китай согласился подумать об увеличении закупок сельскохозяйственной продукции из США. Однако преодолеть торговые разногласия двум странам так и не удалось.