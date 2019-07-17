Володин предложил изменить Конституцию РФ и расширить полномочия Госдумы. События дня. ФАН-ТВ

Конституция ждет поправок Базовые нормы Конституции незыблемы, но их эффективность надо развивать. Такое мнение в «Парламентской газете» высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Конституция нуждается в точечных изменениях, при этом об основных положениях речи не идет. Депутат сослался на поправки 2008 года — тогда Правительство обязалось ежегодно отчитываться перед Думой. Володин считает, что вектор развития задан правильный, а потому роль парламента должна возрасти и сегодня. Например, до прямого участия в создании Кабмина, сейчас же депутаты лишь соглашаются с назначениями премьер-министра. Но очевидно, если новые поправки и появятся, то предшествовать им будут долгие общественные дискуссии.

Порошенко не явился на допрос А вот экс-президенту Украины Петру Порошенко сосредоточиться на законах и даже на выборах в Раду пока никак не получается. Госбюро расследований вызвало политика на допрос по делу об отмывании денег при продаже «Кузни на Рыбальском» — судостроительного завода, которым Порошенко владел до 2018 года. По версии Андрея Портнова, бывшего замглавы президентского офиса Януковича, через оффшорные компании Порошенко отмыл около $300 млн. Правда, объясниться по этому поводу лидер «Европейской солидарности» не смог, так как на допрос вообще не явился. Вот и следственное бюро уже готовит новую повестку. В принципе, не исключено, что Порошенко просто-напросто забылся — это и не удивительно, ведь в отношении него возбуждено уже 11 уголовных дел, в том числе о превышении полномочий и даже о госизмене.

Байден против Трампа Демократы Конгресса только-только осудили за расизм Дональда Трампа, как вновь бросают вызов своему президенту. Но теперь куда более оригинальный. Джо Байден, будущий кандидат на выборах 2020 года, предложил Трампу посоревноваться в отжиманиях. В шутку, конечно, хотя не исключено, что лидер США нападки на свою «политическую силу» воспримет серьезно. По крайней мере, раньше он в словах не стеснялся и даже упрекнул экс-президента Барака Обаму за то, что тот в свое время вытащил Байдена из «мусорной кучи». Кстати, возможно, что о новом вызове лагерь демократов еще пожалеет: кто победит в отжиманиях — 76-летний старина Байден или моложавый 73-летний Трамп — большой вопрос. Да и «отжать» президентское кресло Трамп уж точно так легко не позволит.