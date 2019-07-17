Володин предложил изменить Конституцию РФ и расширить полномочия Госдумы. События дня. ФАН-ТВ

Конституция ждет поправок
Базовые нормы Конституции незыблемы, но их эффективность надо развивать. Такое мнение в «Парламентской газете» высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Конституция нуждается в точечных изменениях, при этом об основных положениях речи не идет. Депутат сослался на поправки 2008 года — тогда Правительство обязалось ежегодно отчитываться перед Думой. Володин считает, что вектор развития задан правильный, а потому роль парламента должна возрасти и сегодня. Например, до прямого участия в создании Кабмина, сейчас же депутаты лишь соглашаются с назначениями премьер-министра. Но очевидно, если новые поправки и появятся, то предшествовать им будут долгие общественные дискуссии.
Порошенко не явился на допрос
А вот экс-президенту Украины Петру Порошенко сосредоточиться на законах и даже на выборах в Раду пока никак не получается. Госбюро расследований вызвало политика на допрос по делу об отмывании денег при продаже «Кузни на Рыбальском» — судостроительного завода, которым Порошенко владел до 2018 года. По версии Андрея Портнова, бывшего замглавы президентского офиса Януковича, через оффшорные компании Порошенко отмыл около $300 млн. Правда, объясниться по этому поводу лидер «Европейской солидарности» не смог, так как на допрос вообще не явился. Вот и следственное бюро уже готовит новую повестку. В принципе, не исключено, что Порошенко просто-напросто забылся — это и не удивительно, ведь в отношении него возбуждено уже 11 уголовных дел, в том числе о превышении полномочий и даже о госизмене.
Байден против Трампа
Демократы Конгресса только-только осудили за расизм Дональда Трампа, как вновь бросают вызов своему президенту. Но теперь куда более оригинальный. Джо Байден, будущий кандидат на выборах 2020 года, предложил Трампу посоревноваться в отжиманиях. В шутку, конечно, хотя не исключено, что лидер США нападки на свою «политическую силу» воспримет серьезно. По крайней мере, раньше он в словах не стеснялся и даже упрекнул экс-президента Барака Обаму за то, что тот в свое время вытащил Байдена из «мусорной кучи». Кстати, возможно, что о новом вызове лагерь демократов еще пожалеет: кто победит в отжиманиях — 76-летний старина Байден или моложавый 73-летний Трамп — большой вопрос. Да и «отжать» президентское кресло Трамп уж точно так легко не позволит.
Соболь не допустили к выборам в МГД
«Не прокатило». Так можно кратко охарактеризовать «выдвижную» кампанию московских, с позволения сказать, оппозиционеров. Столичный избирком вынес решения по кандидатам в депутаты столичной городской думы. Отказ получила Любовь Соболь — скандально известная юрист ФБК. Удивительно, не правда ли? Почему кандидату, в чьих подписных листах нашлось более 10% брака (в том числе фальшивые подписи и автографы покойников) отказывают в регистрации. Подобная участь постигла и Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Ивана Жданова, Илью Яшина, Александра Соловьева. В общем, всех соратников блогера Навального, на которых он делал ставку. Оно и понятно — заручиться поддержкой избирателей они не сумели, а с фальшивыми подписными листами регистрировать кандидатов как-то не принято. Стоит ли говорить, что нарушители отреагировали по традиции скандально. Стали устраивать разборки с представителями избиркомов, обещать, что будут жаловаться «куда следует» и даже шантажировать. Главе ЦИК Элле Панфиловой вообще попытались забить «стрелку» — потребовали, чтобы она сегодня в обязательном порядке лично встретилась с ними. Панфилова, кстати, сейчас на больничном. Москвичам скандалисты угрожают ежедневными митингами и протестами на Трубной площади. Блок оппозиции все же будет достойно представлен на грядущих выборах партийцами из «Яблока» и «КПРФ», конкуренцию им составят 19 независимых кандидатов.