«Гоблин» Пучков рассказал, как в списках оппозиционеров оказались «мертвые души»

Личные данные россиян благодаря недобросовестным чиновникам утекают в Сеть; они используются для подделки подписей, так необходимых кандидатам в Мосгордуму. Об этом рассказал блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков на своем YouTube-канале.

Как заметил Пучков, кандидат в Мосгордуму должен собрать подписи граждан, которые желают видеть его в Мосгордуме. Для этого необходимо встречаться с гражданами, предлагать им указать свои паспортные данные и поставить подписи.

«Задача эта может показаться непростой. Подписей надо собрать немало — тысяч шесть-семь. Пойди, обойди, с ними побеседуй. Не каждый тебе дверь откроет, не каждый захочет с тобой разговаривать. Поэтому подписи собирает не лично кандидат, а собранная им команда. Нетрудно догадаться, что у молодых и эффективных кандидатов команды состоят тоже из молодых и эффективных. У которых есть опыт обращения с электронными данными. Ну и пока тупые старперы совершают поквартирный обход и пытаются общаться с живыми избирателями, молодые и эффективные работают с базами данных», — пояснил Пучков.

По словам блогера, данные россиян постоянно утекают в Сеть. Как правило, нерадивые госслужащие воруют их вместе со всеми личными данными: пропиской, номерами паспортов, так нужными для сбора подписей.

«Ну и что делает перспективная команда перспективного кандидата? Правильно. Вместо того чтобы шляться по подъездам и приставать к гражданам, которые не желают тебя видеть, можно тупо скопировать данные из этих самых баз, подделать подписи и предоставить все это в избирательную комиссию. И вроде бы все просто, но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что даже самые новые базы стремительно теряют актуальность. Ибо граждане в силу возраста, болезней и других причин постоянно отправляются в мир иной. Вписываешь в документ, казалось бы, вполне приличного гражданина, а он, оказывается, уже помер», — рассказал Пучков.

Блогер отметил, что, как только эта информация выплыла наружу, неравнодушные граждане тут же прошлись по кладбищам. «Аккуратнее надо работать с базами данных», иронизирует он.

«И тут московский кандидат Любовь Соболь внезапно сообщает, что у нее забраковано 15% подписей. Говорят, из 4940 подписей 725 признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям. Допустимый брак в сборе подписей составляет 10%. То есть каждый десятый подписант может быть левым», — добавил Дмитрий Пучков.

Накануне окружная комиссия проголосовала за отказ в регистрации юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее выяснилось, что в подписных листах Соболь оказались «мертвые души»: покойные москвичи, которые якобы «подписались» за юриста ФБК. Подробнее о том, к каким методам в кампании по выдвижению прибегала сторонница блогера Навального, Федеральное агентство новостей рассказало в фильме «Анатомия протеста».

Об использовании данных умерших жителей столицы оппозиционными кандидатами также сообщал общественник Илья Ремесло. Он предоставил фотографии могил покойных жителей Москвы, которые «подписались» за оппозиционных кандидатов.