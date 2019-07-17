В ОП России назвали виновных в катастрофе MH17

Москва, 17 июля. Трагедия с Boeing-777, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году, помогла Штатам задать антироссийский вектор на международной арене, а Киеву — получить военную и финансовую поддержку от Запада. Об этом заявил депутат Госдумы V созыва, член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук Сергей Марков.

Он выразил надежду, что Запад все же начнет объективное расследование авиакатастрофы рейса MH17. Однако, по словам эксперта, это может произойти только тогда, когда в Киеве «будет ликвидирован репрессивный режим». Член ОП РФ назвал, на его взгляд, виновных в катастрофе MH17.

«Наиболее вероятно, MH17 был сбит в результате заговора», — сказал Марков в комментарии «ПолитРоссии».

Сергей Марков заявил, что к заговору могут быть причастны Валерий Гелетей, тогда исполнявший обязанности министра обороны Украины, Валентин Наливайченко, бывший в то время главой Службы безопасности, а также экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

По его словам, этот заговор был создан, чтобы объявить Донецкую и Луганскую Народные Республики «террористическими организациями» и резко усилить давление Запада. Кроме того, в связи с произошедшей авиакатастрофой Киев получил от западных партнеров помощь в виде оружия. Также, напомнил эксперт, резко увеличилось и санкционное давление на Россию. По его мнению, все это и было главной целью заговорщиков.

Ранее МИД России отметил, что произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. В течение первых же часов с момента трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Напомним, малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области в июле 2014 года. Погибли 298 человек — все, кто находился на борту воздушного судна. Международная следственная группа позже заявила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало секретные документы. Согласно информации из них, сбившая самолет ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР, после чего обратно в Россию не ввозилась.

Представитель Cовместной следственной группы, которая работает под руководством Нидерландов, заявил, что следствие предъявит обвинения четырем лицам, якобы причастным к трагедии. Речь идет о трех гражданах России и одном украинце.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения Boeing-777. По его словам, следствие по делу было слишком политизированным. Он также выразил сомнения в выводах Нидерландов в «причастности» России к авиакатастрофе.