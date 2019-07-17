Глава Мосгоризбиркома отметил одинаковый подход ко всем кандидатам в МГД

Москва, 17 июля. Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что ко всем кандидатам-самовыдвиженцам в Московскую городскую думу был применен одинаковый подход.

Горбунов подчеркнул, что нельзя говорить о несправедливом подходе при регистрации кандидатов, так как все находились в равных условиях, а отношение ко всем было одинаково законным.

Глава МГИК обратил внимание, что в 43-м округе Москвы в регистрации было отказано не только так называемым «независимым кандидатам», но и рок-музыканту Сергею Троицкому и футболисту Дмитрию Булыкину.

«К сожалению, не все кандидаты четко организовывали работу штабов. Те же сборщики жаловались. Яшин не расплатился с ними. Надо, наверное, честно с людьми работать», — отметил Горбунов.

Накануне окружные избирательные комиссии отказали в регистрации ряду кандидатов. В их числе кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, музыкант Сергей «Паук» Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Также ранее отказ получил Илья Яшин.

Горбунов сообщил, что основными причинами отказа кандидатам в участии в выборах в МГД стали: включение в подписные листы данных умерших людей, сбор голосов избирателей другим лицом, либо же то, что граждане отдали свои подписи за нескольких участников предвыборной гонки.