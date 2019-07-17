В Госдуме могут создать рабочую группу по законодательному обеспечению прав человека

Москва, 17 июля. В Госдуме могут создать рабочую группу по законодательному обеспечению защиты прав человека. Поручение по подготовке предложений о ее работе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин дал комитету по контролю и регламенту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Поступило предложение от нашего товарища [Михаила] Емельянова создать рабочую группу, которая могла бы выработать предложения для оказания помощи и, возможно, законодательных инициатив в части защиты прав человека. Было бы правильно подготовить предложения по составу рабочей группы и спланировать работу в этом направлении», — заявил он.

По словам спикера ГД, участие в работе структуры должны принимать представители всех фракций.

Кроме того, Володин предложил сделать ежегодным доклад уполномоченного по правам человека в РФ.

«Если вы не возражаете, давайте мы заслушивание доклада сделаем ежегодным. Но это должен быть отчет о работе в январе — максимум в начале февраля», — добавил он.

Напомним, сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила в Госдуме с докладом о деятельности за 2018 год. Она рассказала, что совместно с МИД аппарат уполномоченного по правам человека выступает в защиту тех россиян, которые оказались в тюрьмах США, Украины и других стран. Омбудсмен упомянула и о своей недавней поездке в Киев на заседание суда по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.