Лавров рассказал об опасности разрушения СВПД

Москва, 17 июля. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана, не имеет альтернатив, а разрушать достигнутые в его рамках договоренности весьма опасно. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.

«То, что альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий нет, думаю, никого здесь убеждать не надо. То, что американские коллеги считают иначе, не меняет объективного факта и объективной реальности», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что практически все государства считают СВПД важнейшим достижением последнего десятилетия, в том числе и с точки зрения укрепления режима нераспространения ядерного оружия.

«Разрушать эту договоренность, я считаю, весьма опасно. Мы стремимся сделать все, чтобы этого не произошло», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Напомним, ранее МИД Ирана сообщил, что обязанности Тегерана по сделке, устанавливающей ограничения на выработку урана, будут сокращаться каждые 60 дней, если не возникнет подвижек в вопросе антииранских санкций. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на расширение ядерной программы Ирана и пообещал Тегерану новые ограничения. Отметим, что сами Штаты в 2018 году заявили о выходе из СВПД.

Ранее комментируя сложившуюся ситуацию, Сергей Лавров подчеркнул, что все участники СВПД должны вернуться к выполнению обязательств. По словам главы МИД РФ, только это позволит выйти из кризиса. Лавров призвал не ломать договоренности, которых удалось достичь с большим трудом и заявил, что если у США или других стран есть вопросы к Тегерану и его ядерной программе, это все возможно обсуждать.