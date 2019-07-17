В Крыму отреагировали на попытки Киева запугать украинцев «проверками ФСБ»

Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин предостерег соотечественников от поездок в Крым. По словам представителя правоохранительных органов, украинцам стоит «очень хорошо задуматься», прежде чем посещать полуостров.

«Установлено, что сотрудники ФСБ и пограничной службы России тщательно проверяют граждан Украины, у которых есть прописка на материковой части и которые впервые пересекают линию разграничения», — заявил Аброськин.

Глава комитета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что количество украинцев, желающих посетить полуостров, с каждым годом увеличивается.

«Турпоток идет на увеличение, и в своем же выступлении этот «товарищ» сам подтверждает информацию о том, что ежедневно 8-10 тысяч граждан Украины, даже по его данным, пересекают границу в сторону Крыма. Это еще раз подтверждает правоту наших слов, что украинцы ездили, ездят и будут ездить в Крым», — говорит парламентарий.

Собеседник ФАН напомнил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский недавно побывал на границе с Крымом и распорядился привести в порядок контрольно-пропускные пункты, тем самым фактически признав принадлежность полуострова России.

«Президент Украины Зеленский на днях побывал на границе, сам все увидел, отдал команду благоустроить пограничные пункты со стороны Украины, тем самым подчеркнув, что границы у нас существуют», — продолжает крымский политик.

Киевский режим предпринимал многочисленные попытки, чтобы жители Украины не ездили в Крым. Их неоднократно запугивали, вплоть до реального заключения под стражу.

«Единственное, что остается властям Украины — это просто пугать. Уже пугали граждан Украины и националистические батальоны, которые там стояли, вводили уголовную и административную ответственность за посещение Крыма. Также там искусственно создавались пробки, чтобы люди стояли на жаре, граждан пугали арестами. Но это все не работает. Как ездили украинцы в Крым на отдых, так и ездят», — подчеркивает депутат Госсовета.

В заключение он добавил, что российские пограничники действуют строго в соответствии с российским законодательством.