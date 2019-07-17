В МГИК рассказали о главных ошибках незарегистрированных кандидатов в МГД от 43 округа

Москва, 17 июля. Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов объяснил основные причины отказа кандидатам в депутаты в Мосгордуму от 43 округа.

По словам Горбунова, «у всех кандидатов есть право обжаловать решение или в вышестоящую комиссию, или в суд». Он объяснил основные причины отказа и напомнил о скандале, устроенном на заседании 43 комиссии.

«Один и тот же избиратель поставил свою подпись за одного и того же кандидата, в каждой папке попадается одна и та же фамилия. Очень много брака, собирались подписи у избирателей, не обладающих активным избирательных правом в данном округе», — рассказал Горбунов.

Он также заметил, что часто указанные в избирательных листах данные не совпадали с паспортными. Кроме того, по словам председателя Мосгоризбиркома, «скандальным стало включение умерших избирателей».

«Подпись хорошо известного человека на Арбате оказывается там (в избирательных листах. — Прим. ФАН), причем с искаженными данными», — заметил Горбунов.

Напомним, Московский городской избирательный комитет зарегистрировал более 200 кандидатов в депутаты Мосгордумы, 27 претендентов получили отказ. В их числе оказались сторонники блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. В их избирательных листах был превышен процент допустимого по закону «брака» подписей.

Во вторник избирательная комиссия 43-го округа Москвы провела заседание, на котором обсуждался вопрос о допуске Соболь к выборам депутатов в Мосгордуму. Она еще во время проведения подписной кампании попалась на фальсификации подписей. В одной из квартир в Москве был обнаружен штаб по «рисовке» подписей в ее пользу, а в избирательных листах появились «мертвые души». В частности, среди них оказались данные бывшего секретаря избирательной комиссии Симанковой. Председатель ОИК на заседании предложил почтить память заслуженного работника минутой молчания, но Соболь и ее адвокат начали откровенно глумиться над покойной.