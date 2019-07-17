Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии

Москва, 17 июля. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной Урсуле фон дер Ляйен, заявил о готовности к конструктивному диалогу с Евросоюзом. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

Напомним, новым председателем Еврокомиссии по решению Европарламента стала Урсула фон дер Ляйен. Она займет этот пост после того, как в конце октября 2019 года закончатся полномочия Юнкера.

Путин выразил уверенность в том, что «богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии» и послужат восстановлению равноправного партнерства и диалога между Европейским союзом и Россией.

Глава российского государства подтвердил, что РФ «готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня».