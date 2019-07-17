МВФ отметил рост экономики РФ при наличии санкций

Москва, 17 июля. Росту ВВП России должно поспособствовать увеличение расходов властей в рамках реализации нацпроектов. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Международного валютного фонда по результатам консультаций Исполнительного совета МВФ с РФ.

«Государственные траты на инфраструктуру в рамках национальных проектов наряду с увеличением предложения рабочей силы из-за пенсионной реформы могут положительно отразиться на темпах роста объема производства», — следует из документа.

В МВФ подчеркнули, что экономическая отрасль РФ продолжает умеренный рост при наличии структурных ограничений и воздействии различных санкций и рестрикций.

Доля производства в прошлом году выросла на 2,3% за счет экспорта и потребления, которому благоприятствовали рост реальной заработной платы и повышение спроса на рабочую силу, указали в МВФ.

Кроме того, по данным МВФ, в России «инвестиции умеренно увеличились по сравнению с 2018 годом». К примеру, в 2018 году был отмечен рост на отметке в 0,8%, а, по расчетам МВФ, в 2019 году он составит 1%.

Ранее российский лидер Владимир Путин на полях саммита G20 заявил, что Москва, Нью-Дели и Пекин могли бы вместе выступить за реформирование МВФ и сохранение универсальной роли Всемирной торговой организации как основополагающей торговой структуры.