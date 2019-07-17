России со времен холодной войны известно расположение ядерного оружия США в Европе

Комитет по обороне Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл расположение мест хранения ядерного оружия США, которое размещено в Европе, сообщила бельгийская газета De Morhen.

До этого информация о расположении ядерного оружия США в Европе ни разу официально не публиковалась. В дальнейшем документ был удален, а в финальной версии доклада НАТО упоминания о ядерном оружии в Европе отсутствуют.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе взята из открытых источников.

В докладе содержались данные о месторасположении 150 единиц ядерного оружия США на европейской территории. Согласно документу, бомбы находятся на базах Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Kleine Brogel в Бельгии, Buechel в ФРГ, Incirlik в Турции и Volkel в Нидерландах.

Эти места были известны Минобороны России еще со времен холодной войны, сообщил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Это те самые расположенные на территории Европы базы, которыми владеют американцы. В Турции — «Инджирлик», в Германии — «Рамштайн». На этих базах хранятся ядерные бомбы B-61, которые дальше будут заменены на новую модификацию B-61-12. В принципе эти места известны, и они только неискушенным обывателям, особенно европейцам, откроют глаза, что ядерное оружие присутствует на территории Европы», — заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Леонков отметил, что по большей части на этих базах находится тактическое ядерное оружие, для которого необходимы средства доставки в виде тактической авиации.

«Для Европы большую опасность представляют другие комплексы, которые также могут быть размещены. И их об этом спрашивать не будут. Это ракеты средней дальности. Поэтому это обнародование является проверкой общественной реакции. Если реакция будет спокойной, значит, дальше и ракеты разместят», — резюмировал эксперт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, рассказывая о ядерном оружии в Европе, сообщил, что новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками на территории ЕС размещаться не будут.