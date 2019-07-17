Москва, 17 июля. Президент России Владимир Путин одобрил предложения министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал повышение зарплаты рядовым и сержантам в России. Как рассказали в пресс-службе сенатора, Клинцевич считает принятые меры оправданными во всех смыслах. Сенатор объяснил, что военные выполняют ответственную и зачастую небезопасную работу. Повышение зарплаты, по мнению политика, должно положительно сказаться на повышении престижа военной службы, а также постепенном переходе российской армии преимущественно на контрактную систему.

«С принятием этого решения у нас появятся дополнительные возможности для привлечения на контрактные должности молодых парней, отвечающих всем необходимым критериям», — подчеркнул он.

Напомним, рядовым и сержантам Вооруженных сил РФ существенно повысят зарплату с 1 сентября, увеличение оклада затронет военных, которые замещают первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с первого по четвертый тарифный разряд. Также с 1 октября будет повышена компенсация сержантам-контрактникам и рядовым за снятие жилых помещений. Эта мера уравняет их с офицерами и прапорщиками.

Кроме того, рассматривается возможность уравнять в правах на бесплатный проезд в отпуск и обратно военных по контракту на должностях рядового и сержантского состава, курсантов военных образовательных учреждений.

Также планируется расширить категории граждан, которые смогут выбрать между службой по призыву и двухлетней службой по контракту. Расширение будет касаться должностей сержантского и рядового состава. Мера направлена на повышение привлекательности службы по контракту.

Напомним, Путин пообещал повышение зарплат служащим МЧС. По его словам, министерству выделено 4,3 миллиарда рублей. Это позволит повысить заработные платы сотрудникам в среднем до 24 тысяч рублей. В следующем году ведомству будет выделено еще восемь миллиардов рублей двумя траншами на эти цели. Соответственно, зарплаты должны вырасти в среднем до 32 тысяч рублей.