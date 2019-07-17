Глава Мосгоризбиркома назвал причины отказа кандидатам в участии в выборах

Москва, 17 июля. Основными причинами отказа кандидатам в участии в выборах в Московскую городскую думу являются включение в подписные листы данных умерших людей, сбор голосов избирателей другим лицом, либо же то, что граждане отдали свои подписи за нескольких участников предвыборной гонки. Об этом рассказал председатель столичного избиркома Валентин Горбунов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он также указал, что одними из основных нарушений стали проставление подписей лицами, не обладающими активным избирательным правом в данном избирательном округе, а также несоответствие сведений о гражданах, отдавших свои голоса за кандидатов.

Выдвижение претендентов на место депутата Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего о желании стать кандидатами заявили 426 человек. Окончательное решение о регистрации принимали окружные избирательные комиссии.

Накануне избирательный комитет столицы отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек зарегистрировались успешно. Окончательное решение комиссии принимали на основе проверки подписей, предоставленных претендентами на участие в выборах.

Процесс был сложным и трудоемким, некоторых кандидатов заподозрили в подделке подписей. Особенно отличились протеже скандально известного блогера Алексея Навального.

Например, 14,67% подписей, поданных юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь, оказались «липовыми». При этом закон допускает 10% брака, однако сторонница Навального превысила данный показатель, что вполне закономерно, учитывая скандалы, которыми сопровождалась ее избирательная кампания.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Оказалось, что трое квартирантов «рисовали» голоса за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвовавших в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.

Среди оставивших «автографы» за Соболь и других оппозиционеров были и «мертвые души». Навальнисты и ряд других политиков утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.