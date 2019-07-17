Оппозиция организовала информационную атаку на Мосгоризбирком

Москва, 17 июля. Оппозиционеры совершили информационную атаку на Мосгоризбирком, они попытались надавить на комиссию через письма, которыми «забросали» почту. Об этом сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, с одного компьютера поступило около 200 требований зарегистрировать всех кандидатов, которым было отказано в участии в выборах. В сообщениях, которые приходили на протяжении трех-четырех дней, содержался одинаковый текст, однако подписаны они были разными фамилиями, уточнил Горбунов.

«Подключили известных людей. Один в Эстонии живет больше пяти лет, второй в Канаду уехал. Я понимаю, им виднее обстановка в Москве», — с сарказмом отметил глава комиссии.

Он обратил внимание на то, что оппозиционеры умышленно попытались повлиять на избирательный процесс. Горбунов уточнил, что в целом в регистрации было отказано 18 представителям партий. Всего зарегистрировано 62 самовыдвиженца, 39 кандидатам ответили отказом.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало итоги расследования под названием «Анатомия протеста», посвященного грязным методам предвыборной борьбы оппозиции. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Желающие получить должность депутата в столичном парламенте отдали бланки с подписями электората в избирком для проверки. Результаты работы комиссии спровоцировали волну недовольства среди тех, чьи подписи забраковали.

Особенно отличилась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Ее отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму, поскольку 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Выяснилось, что трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвовавших в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.