Эксперт пояснил, зачем против Порошенко было возбуждено 11 уголовных дел

Новая власть Украины начала сведение счетов со своими предшественниками. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Уголовное дело против Порошенко

Государственным бюро расследований Украины было возбуждено 11 уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщил директор бюро Роман Труба.

По его словам, Порошенко сегодня был вызван на допрос как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако, как заметил Труба, Порошенко так и не явился в ГБУ. Ему была отправлена повторная повестка.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент не получал повесток на допрос в ГБУ и до выборов в Верховную раду к следователю не пойдет, так как занят «в деятельности, связанной с выборами».

«Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019», — заявил он.

Сведение счетов

Как отметил Иван Скориков, на Украине каждая новая власть традиционно сразу же начинает заниматься не налаживанием социально-экономической ситуации, а сведением счетов с предшественниками.

«Поэтому мы ежедневно читаем о новых уголовных делах против представителей уходящего режима, об угрозах люстраций и прочем. Все это уже было при Викторе Януковиче против Юлии Тимошенко, при майданщиках против Януковича и компании, теперь вот и Порошенко с его сотоварищами оказались в положении жертвы. В украинском обществе есть большой запрос на тотальную смену лиц во власти. Около 60% украинцев ждут посадок вороватых чиновников. Поэтому антикоррупционный шум будет усиливаться с приближением дня выборов в Верховную раду», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, после выборов антикоррупционный шум утихнет и за дело возьмутся украинские следователи и обвинители, которые, несмотря на «неоспоримые обвинения» не смогли даже доказать вину «диктатора» Януковича. Они до сих пор не дают внятных ответов по трагедиям на Евромайдане и 2 мая в Одессе, убийству Олеся Бузины и других несогласных, малайзийскому Boeing, котлам в Иловайске и Дебальцеве, провокации в Керченском проливе и так далее.

«Поэтому сегодня политически важно завести скорее как можно больше дел, а доводить их до желаемого результата предстоит в течение всей каденции, спекулируя на нечистоплотности судей, следствий и т. д. Самого Порошенко вряд ли скоро отправят за решетку, он пролезет в Раду и получит неприкосновенность, которую еще предстоит упразднить, как обещал Зеленский. Попытаются посадить ближайшее окружение Порошенко — разграбившего оборонку и ставшего уже нарицательным первого замглавы СНБО Свинарчука, может быть, каких-то региональных чиновников и депутатов, порошенковских предпринимателей второго уровня, перешедших дорогу основному бенефициару успеха Зеленского олигарху Игорю Коломойскому и т.д», — добавил Иван Скориков.

По мнению эксперта, большая часть украинского электората ждет политических расправ, жаждет политической крови не меньше, чем это было в случае с Януковичем и регионалами после госпереворота 2014 года. Демонстративные посадки непременно произойдут, иначе высочайшее доверие к президенту Зеленскому быстро испарится.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому новая власть Украины хочет начать все с чистого листа, жестко расправившись с наследием прошлого руководства.