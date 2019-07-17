Триста военнослужащих ЮВО вернулись в Россию из Сирии

Москва, 17 июля. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) вернулись в Чечню из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба округа.

После выполнения боевых задач в САР на территорию Чеченской Республики вернулись около 300 военнослужащих ЮВО, которые с мая текущего года охраняли объекты группировки российских войск и обеспечивали безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Кроме того, в их задачи входила организация сопровождения гуманитарных колонн.

Военных полицейских, которых доставили на военный аэродром, расположенный в Северной Осетии, самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ, встретили торжественным митингом. Руководство военной полиции выразило благодарность военным за мужество и профессионализм.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов провинции Латакия в Сирии. Мирные жители получили продукты питания, детям раздали принадлежности для школы.