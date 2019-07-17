Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали политическое соглашение

Хартум, 17 июля. Переходный Военный совет Судана и главная оппозиционная сила — альянс «За свободу и перемены» — подписали в среду утром политическое соглашение. Об этом сообщает телевизионный канал «Al Arabiya».

Соответствующий документ был подписан в суданской столице в присутствии африканских посредников. Согласно данным канала, заместитель председателя Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что ратификация соглашения является историческим моментом и открывает путь для новой эры взаимодействия. Во время пресс-конференции было объявлено, что подписание конституционного документа ожидается в пятницу, 19 июля.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что Военный совет и оппозиционный блок пришли к договоренности об урегулировании обстановки в стране и основных фазах переходного периода. Договоренности включают пункты, касающиеся переходного периода, однако не касаются Конституционной декларации.

Накануне суданское оппозиционное «Движение сил за свободу и перемены» направило поверенным из Афросоюза свой ответ на инициативу по проекту конституционной декларации, на основании которой страна будет жить ближайшие три года во время переходного периода.