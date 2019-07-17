Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москалькова рассказала о правовом просвещении россиян

46
0 Оставить комментарий

Москалькова рассказала о правовом просвещении россиян

Москва, 17 июля. Программу «Права человека» начали преподавать в 373 вузах России с прошлого года. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Госдуме в ходе выступления с отчетом о деятельности за 2018 год, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы уделяли большое внимание и правовому просвещению, потому что, если не знаешь своих прав, ты уязвим и не защищен», — отметила Москалькова.

По ее словам, в прошлом году было проведено более 150 мероприятий, посвященных правовому вопросу.

«По нашей инициативе и при поддержке президента РФ создан научно-образовательный центр «Права человека», — добавила уполномоченный.

Москалькова обратила внимание, что работа центра позволит повышать квалификацию и обучать уполномоченных по правам человека в регионах, которые впервые вступили в эту должность, и сотрудников их аппаратов.

Ранее в ходе выступления с отчетом о деятельности за прошлый год Татьяна Москалькова рассказала, как РФ защищает своих граждан, находящихся в тюрьмах других стран, а также о работе по возвращению россиян на родину.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров