Москалькова рассказала о правовом просвещении россиян

Москва, 17 июля. Программу «Права человека» начали преподавать в 373 вузах России с прошлого года. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Госдуме в ходе выступления с отчетом о деятельности за 2018 год, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы уделяли большое внимание и правовому просвещению, потому что, если не знаешь своих прав, ты уязвим и не защищен», — отметила Москалькова.

По ее словам, в прошлом году было проведено более 150 мероприятий, посвященных правовому вопросу.

«По нашей инициативе и при поддержке президента РФ создан научно-образовательный центр «Права человека», — добавила уполномоченный.

Москалькова обратила внимание, что работа центра позволит повышать квалификацию и обучать уполномоченных по правам человека в регионах, которые впервые вступили в эту должность, и сотрудников их аппаратов.

Ранее в ходе выступления с отчетом о деятельности за прошлый год Татьяна Москалькова рассказала, как РФ защищает своих граждан, находящихся в тюрьмах других стран, а также о работе по возвращению россиян на родину.