Глава сирийского МИД обсудил двусторонние отношения с властями Ирана

Дамаск, 17 июля. Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем, специальный помощник президента Иранского исламского консультативного совета по международным делам Амира Абдуллахяна и сопровождающая его делегация обсудили стратегические отношения между двумя странами, важность их постоянного развития и поддержания высокого уровня координации и консультаций в обеих странах.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе встречи обе стороны обсудили события в регионе и пути решения проблем, стоящих перед двумя странами, в частности блокаду и меры экономического принуждения, введенные Соединенными Штатами Америки и их союзниками. Собеседники договорились о постепенном решении проблем, возникающих на пути их сотрудничества.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Муаллем поблагодарил братский иранский народ и официальные власти Ирана за постоянную поддержку, которую Сирия получает во время борьбы с терроризмом, которая угрожает безопасности и стабильности в регионе и мире. Он также напомнил, что в Сирии достигнуты победы, значимые не только для Дамаска, но и для его союзников.

Абдуллахян сказал, что сирийско-иранские отношения давно укоренились, что эти две страны находятся в одном окопе, и что вызовы и заговоры, направленные на обе страны, только укрепят решимость двух народов защищать свои права перед лицом попыток доминировать в регионе в целом.

Он напомнил сирийскому народу о политических и полевых победах, достигнутых под руководством президента Башара Асада, указав, что стойкость Сирии является примером для подражания.

Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра, министр иностранных дел САР Валид Муаллем обсудил с Юсуфом бен Алауи бен Абдаллой, министром по иностранным делам в Султанате Оман и сопровождающей его делегацией, двусторонние отношения между Сирией и Оманом и способы их укрепления во всех областях для достижения общих интересов обоих братских народов.