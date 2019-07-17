В РАН рассказали, как лингвисты помогают ловить наркокурьеров

Следственные органы регулярно привлекают лингвистов-экспертов для анализа записей переговоров наркокурьеров с покупателями. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заведующий отделом Института русского языка РАН, профессор Высшей школы экономики и автор учебника по лингвистической экспертизе текста Анатолий Баранов.

По словам доктора филологических наук, специалисты по лингвистической экспертизе не так часто проверяют тексты на наличие лингвистических признаков пропаганды употребления наркотиков. С темой запрещенных веществ эксперты, как правило, соприкасаются в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

«В таких экспертизах, преимущественно, анализируются записи так называемой «прослушки». Когда дилеры, которые продают наркоту, общаются между собой, они говорят о «закладках», поставке товара и так далее, причем очень часто используются приемы маскировки (в том числе специальный код) для того, чтобы их нельзя было легко вычислить», — рассказал Баранов.

При проведении фоноскопии аудиозаписей для получения из секретных переговоров максимума ценной для следственных органов информации эксперты используют специальные фильтры, снижающие шумы и выявляющие непосредственно речевой сигнал. Содержательная задача лингвистической экспертизы разговоров в делах такого рода — восстановить, реконструировать скрытую в них информацию.

«Наркокурьеры могут говорить, например: «Свежая партия молока прибыла, забирай на старом складе». В этих случаях лингвисты интерпретируют содержание этих фраз», — пояснил собеседник ФАН.

В некоторых случаях провести фонетическое и семантическое исследование аудиозаписей оказывается крайне сложно даже для специалистов.

«Иногда установить содержание можно со стопроцентной уверенностью, иногда — нет. В общем, это целая большая наука, тесно связанная с лингвистической теорией», — отметил профессор.

Использование так называемых «закладок» — небольших пакетов с запрещенным веществом — является одной из распространенных схем сбыта наркотиков. Как правило, будущему покупателю сообщается информация о местонахождении спрятанной «закладки», после чего клиент забирает «товар». Преступники при этом стремятся максимально замаскировать все данные о нелегальной сделке.

Поднявшему «закладку» покупателю в соответствии со статьей 228 УК РФ грозит штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы на срок до 15 лет. Лицо, спрятавшее наркотики, может лишиться свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей. В некоторых случаях наркодилер может быть осужден пожизненно.