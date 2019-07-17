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Москалькова рассказала, как Россия защищает своих граждан в тюрьмах других стран

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Москалькова рассказала, как Россия защищает своих граждан в тюрьмах других стран

Москва, 17 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду выступила в Государственной думе с докладом об итогах работы за 2018 год, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В частности, Москалькова рассказала, что совместно с МИД аппарат уполномоченного по правам человека выступает в защиту тех россиян, которые оказались в тюрьмах США, Украины и других стран.

«Семь моряков судна «Норд» возвращены в Крым, – сообщила она. – Вместе с коллегами из МИД продолжается работа по защите других граждан за рубежом». 

Российский омбудсмен упомянула и о своей недавней поездке в Киев на заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«К сожалению, его не выпустили из-под стражи, но это один из примеров работы в защиту прав соотечественников», — указала она.

Москалькова рассказала, как Россия защищает своих граждан в тюрьмах других стран

Добавим, что ранее Москалькова заявляла о том, что у Украины существует список из 120 человек, которых страна готова обменять на россиян. У России также есть свой список, но процесс обмена может осложниться тем, что часть людей имеют двойное гражданство, в том числе, Вышинский.

Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок. Подольский районный суд украинской столицы ранее перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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