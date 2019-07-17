Почетным знаком «Родительская слава» награждены 19 семей Москвы

Москва, 17 июля. Семьи Москвы были награждены почетным знаком «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. В 2019 году почетное звание получили 19 многодетных семей. Всего 37 родителей, у которых воспитываются 118 детей. У всех семей более 5 детей.

«Родительская слава Москвы» присваивается родителям или усыновители, которые в течение 10 лет проживают в столице, состоят в браке, или в случае одного родителя в семье, воспитывают пять и более детей достойными гражданами России. Когда пятому ребенку исполняется пять лет, то звание может быть присвоено родителям. Кандидатуры были предоставлены префектурами административных округов.

Звание почетного родителя предполагает денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей из бюджета города, которое имеет разовый характер. Всего в Москве официально зарегистрированы 149 тысяч семей, которые воспитывают 376,1 тысяч детей. Показатель количества многодетных семей в столице с каждый годом увеличивается. За последние 10 лет он вырос в 2 раза.