МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

Москва, 17 июля. Министерство иностранных дел РФ назвало сообщения об отказе в визах американским учителям откровенной ложью. Об этом заявили в среду в дипломатическом ведомстве России.

В российском ведомстве назвали «откровенной ложью» заявления американской стороны.

«Американская сторона скрыла факты, а они таковы: учителя американской школы в российской столице направляются в РФ в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие», — передает ТАСС слова представителей внешнеполитического ведомства.

Американская газета The New York Times ранее сообщила, что Москва якобы не дала визы 30 педагогам Англо-американской школы, в которой учатся дети иностранных предпринимателей и дипломатов. По мнению американской стороны, указывало издание, «это была попытка оказать политическое давление».

Образовательное учреждение было создано в 1949 году британскими, канадскими и американскими властями. На сегодняшний день в школе работают 150 учителей. В ней преподают и российские граждане, но основу составляют приезжающие из-за рубежа носители английского языка. В общей сложности в школе учатся около 1200 детей британских, канадских, американских, немецких и южнокорейских дипломатов, а также предпринимателей из разных государств.