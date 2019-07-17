Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память расстрелянной царской семьи

Москва, 17 июля. Депутаты Госдумы РФ почтили минутой молчания память семьи последнего российского императора Николая II. Российские парламентарии начали открывшееся 17 июля пленарное заседание стоя, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Примирение начинается тогда, когда мы все понимаем, что это нельзя повторить, это недопустимо, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — То, что сегодня все политические фракции Госдумы почтили память — хорошая основа для того, чтобы говорить о будущем».

Депутат Андрей Исаев добавил, что этот жест может стать в Госдуме ежегодной парламентской традицией в честь уважения к памяти погибших в гражданской войне начала XX века.

«Гражданская война в сердцах многих не прекратилась до сих пор. Многие числят себя красными или белыми. Сегодня российский парламент показал: мы должны уважать свое прошлое, а в будущем не должно быть место гражданскому противостоянию. Мы скорбим по всем жертвам гражданской войны независимо от их политических убеждений», — подчеркнул политик.

По словам Исаева, все представители российского парламента сходятся во мнении, что любые политические дискуссии должны вестись мирно и демократично, а страна должна развиваться «без застоев и революций».

Напомним, царская семья была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с членами семьи последнего российского императора были убиты и их слуги.

Ранее сообщалось, что останки детей Николая II пропали из расположенного в Москве Новоспасского монастыря. В РПЦ опровергли эту информацию.