Федеральное агентство новостей публикует видеоролик с заявлением скандально известного украинского депутата Алексея Гончаренко, сделанным в Крыму 5 марта 2014 года.

Тогда депутат, поддержавший государственный переворот на Украине, прибыл в Крым, чтобы убедить крымчан не сопротивляться власти украинских националистов.

Главный тезис, который в марте 2014 года продвигал Гончаренко, заключался в том, что русский язык никогда не будет дискриминирован на Украине, что все жители Украины смогут говорить на русском языке, как и говорили на нем раньше, потому что он является для них родным.

«Закон о региональных языках, который был раньше принят Верховной радой, остался, его никто не отменил. Этот закон позволяет использовать русский язык во всех сферах жизни. Поэтому нет сегодня такой проблемы… Идея двуязычия вполне может быть принята. Возможно, Украина к этому придет. Но сегодня русский язык не является главной проблемой Украины. Мы сами в своем доме разберемся, и ни в Одессе, ни в Крыму никто никого не бьет за русский язык», — заявил на видеокамеру депутат, пытаясь этой ложью повлиять на мнение жителей Крыма, не желавших разговаривать на украинском.

Напомним, депутат Алексей Гончаренко несколько раз менял свои политические взгляды на противоположные. Так, до 2014 года он был сторонником Партии регионов, а после переворота стал членом партии «Блок Петра Порошенко». Когда же Порошенко проиграл на выборах, Гончаренко вышел из его партии и сейчас баллотируется как самовыдвиженец в Одесской области.

Заметим, что закон «О региональных языках», который упоминался депутатом Гончаренко, был отменен новой властью в Киеве спустя два года после майдана, а 16 июля 2019 года вступил в силу новый закон о государственном языке. Он обязывает всех граждан страны при исполнении служебных обязанностей говорить только по-украински. За соблюдением закона будут следить специальные инспекторы, а за его нарушение полагается штраф.

Так, на этой неделе в школах Харькова учителям раздали памятки о штрафах за использование русского языка на работе. Педагоги также сообщили, что во время инструктажа в школах их предупредили о том, что отвечать на звонки родителей и детей они могут только по-украински.