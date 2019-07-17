Известный писатель Камиллери скончался в римской клинике

Рим, 17 июля. Легендарный итальянский писатель, режиссер и драматург Андреа Камиллери умер в среду в римской больнице Santo Spirito в возрасте 93 лет. Об этом сообщается в специальном бюллетене, распространенном медицинским учреждением.

По имеющимся данным, критическое состояние, в котором находился великий итальянец, «в последние часы резко обострилось», что привело к смерти​​​.

Камиллери, который придумал знаменитого сыщика — комиссара Монтальбано, был экстренно доставлен в римскую клинику месяц назад после резкого падения давления и последовавшей за этим внезапной остановки сердца. Писателя сразу же поместили в реанимационное отделение Santo Spirito, медики ввели его в состояние фармакологической комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На протяжении месяца рядом находились его жена Розетта и три дочери.

В марте текущего года известный африканский писатель Бернар Дадье умер на 104-м году жизни. Среди его самых знаменитых романов — «Клембье», «Негр в Париже» и «Нью-Йоркский хозяин».