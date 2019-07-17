МИД РФ уличил следствие по MH17 в подгонке фактов под версию «виновности» Москвы 

Москва, 17 июля. Качество «доказательств», представленных Совместной следственной группой (ССГ), которая расследует причины крушения малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году, говорит о нацеленности на подгонку фактов под версию «виновности» Москвы. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что трагедия, произошедшая пять лет назад, стала инструментом нечистоплотной политической игры. С первых же часов после авиакатастрофы в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а затем и версии следствия основывались на причастности России к катастрофе, отметили дипломаты.

При этом Москву не допустили к участию в расследовании, несмотря на открытость российской стороны к диалогу с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности и ССГ.

Как подчеркнули в МИД РФ, доказательная база основывалась, что примечательно, на весьма сомнительных источниках информации: на фотографиях и видеоматериалах плохого качества, данных из социальных сетей, ничем не подкрепленной информации киевских спецслужб и расследованиях якобы независимых блогеров

«Качество так называемых «доказательств» (…) свидетельствует (…) о нацеленности на подгонку фактов, а если называть вещи своими именами – домыслов и фальшивок – под определенную изначально принятую версию с обвинительным уклоном в сторону России», — уличили ССГ в МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что только по-настоящему профессиональный и деполитизированный подход к расследованию позволит установить истинную причину случившегося в 2014 году.

Как напоминает Infox.ru, самолет Boeing-777 (рейс MH17) потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Представитель Cовместной следственной группы (ССГ), сформированной Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, заявил, что следствие по крушению самолета, выполнявшего рейс MH17, предъявит обвинения четырем якобы причастным к трагедии лицам — трем гражданам РФ и одному украинцу. Как ожидается, судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин назвал выводы следствия «полным бредом».

Раскритиковал расследование крушения Boeing-777 и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.