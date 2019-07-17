Лужков рассказал, как остановить массовую гибель пчел

Для сохранения популяции пчел в России необходимо разработать регламенты по использованию химических удобрений для растений. Об этом рассказал в интервью Федеральному агентству новостей бывший мэр Москвы и владелец пасеки в городе Медынь Калужской области Юрий Лужков. По словам опытного пчеловода, использование химикатов — одна из основных причин массового мора пчел.

Ранее президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил, что уже этим летом потери экономики России от массовой гибели пчел в регионах могут составить порядка одного триллиона рублей.

«Вопрос сохранения популяции пчел сейчас стоит крайне остро, и его надо оперативно решать. Для этого необходимо установить более жесткие регламенты порядка использования средств защиты растений», — заявил Юрий Лужков.

По его мнению, сегодня из-за невнимания властей и общества к вопросу популяции пчел эта отрасль остается «задвинутой», и это лишь подстегивает фермеров к бесконтрольному использованию вредных для насекомых химикатов.

«Очень важно определить форму ответственности согласно закону. Государственные меры вкупе с пониманием общества помогут найти баланс между сохранением урожая и сохранением популяции пчел», — подчеркнул Лужков.

Проживавший некоторое время в Австрии и Великобритании, экс-мэр столицы отмечает, что сокращение численности пчел не является исключительно российской проблемой.

«Во многих странах мира с этой проблемой борются уже много лет, и называют массу причин», — добавил пчеловод.

Еще одним фактором, провоцирующим гибель пчел, по словам Лужкова, является «нерадивость некоторых пчеловодов».

«Ведь как у любого живого организма, у пчелы тоже есть свои специфические болезни, и грамотные пчеловоды знают, что в таких случаях делать, чтобы поддержать здоровье пчелиной семьи», — пояснил собеседник ФАН.

Сам Юрий Лужков давно известен своей любовью к пчеловодству и много лет занимается разведением этих насекомых. Один из его многочисленных патентов относится к изобретенному им способу круглогодичного содержания пчел в раздвижном улье.

«Пчеловодство жизненно необходимо самой природе, ведь дело не только в производстве меда для людей. Главное — то, что пчела помогает сохранять равновесие в сельском хозяйстве и в растительном мире в целом», — отметил Лужков.

Проблемой численности пчел и их влияния на другие сферы народного хозяйства уже озадачились на государственном уровне. 16 июля этот вопрос обсуждали участники заседания комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы РФ. По версии Россельхознадзора, основная причина пчелиного мора действительно заключается в бесконтрольном орошении полей пестицидами и другими агрохимикатами.

Участники совещания пообещали направить письма в Генеральную прокуратуру РФ, Минсельхоз и Минприроды с просьбой провести проверку по этому вопросу и разобраться в ситуации.

Массовую гибель пчел в этом году специалисты зафиксировали в Марий Эл, Удмуртии, Алтайском крае, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях.