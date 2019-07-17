В Госдуме рассказали о быстром ответе Шойгу на размещение американских войск в Прибалтике

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал разместить в Прибалтике три усиленных батальона НАТО и непременно — американских. В Госдуме рассказали о реакции на это главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

В интервью американскому изданию Defense News Кароблис заявил, что размещение в Эстонии, Латвии и Литве американских войск и подразделений ПВО малого радиуса действия в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» сдержит «агрессивные планы России».

«США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе», — сказал министр обороны Литвы.

Комментируя Федеральному агентству новостей просьбу Кароблиса, первый заместитель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заметил, что Российская Федерация неоднократно заявляла и обозначила во всех своих документах оборонительную позицию своей военной политики.

«Наша страна обороняется, а не нападает. У нас отсутствуют какие-либо планы нападать на Прибалтику, — подчеркнул Александр Шерин. — Но всем понятно, что в прибалтийских государствах установлены марионеточные режимы, управляемые Вашингтоном, и руководители этих стран озвучивают то, что говорят им из-за океана. И если американцам необходимо подтянуть свои усиленные батальоны непосредственно к нашим границам в Прибалтике, чтобы получить выход к нашей Северной столице, то они используют таких вот деятелей, как Кароблис. Этот литовский министр озвучивает не то, что родилось у него в голове из любви к своему народу и своей родине, а то, что ему вложили его хозяева».

По словам парламентария, «с точки зрения военной науки, прибалтийская территория настолько мала, а рельеф местности настолько благоприятный, что даже если там разместятся 33 натовских батальона, несколько ракетных ударов реактивной артиллерии ковровой бомбежкой позволят быстро и эффективно зачистить эту территорию без нападений».

«Но это если бы у России были какие-то притязания. А их нет и быть не может. Поэтому смысла защищать Прибалтику, размещая там усиленные американские батальоны, нет никакого. А просьба литовского министра обороны — очередное свидетельство униженности, управляемости и бесхребетности прибалтийских стран. Такого главу Минобороны, который сам просит оккупировать его страну, надо гнать. Это то же самое, как если бы муж звал соседа, чтобы его жена родила ребенка», — считает Шерин.

Зампредседателя думского комитета по обороне подчеркнул, что даже если в Прибалтике разместят три усиленных американских батальона, России это ничем не угрожает.