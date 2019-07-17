Украинский журналист раскрыл секрет скандального сайта «Миротворец»

Киев, 17 июля. Управление скандально известным сайтом «Миротворец», в базу данных которого попадают «неугодные» Киеву лица, ведется с компьютера, установленного в кабинете депутата Рады Антона Геращенко. Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко.

В социальной сети Facebook Бойко написал, что удивлен серьезной реакцией общественности и СМИ на так называемую «базу Миротворца». Сайт незаконно публикует в открытом доступе личные данные людей, которые, по мнению его основателей, сотрудничают с республиками Донбасса или активно высказывают мнение о статусе Крыма, отличное от официальной позиции Киева.

Журналист объяснил, как именно пополняется база данных скандально известного сайта. По его словам, занимается этой работой помощник депутата украинского парламента Владимир Науменко.

«При этом администрирование базы «Миротворец» осуществляется с компьютера, установленного в кабинете Антона Юрьевича в доме комитетов Верховной рады», — раскрыл он секрет сайта.

Ранее в базу сайта попал российский телеведущий Андрей Малахов. Причиной стало его участие в организации телемоста между жителями двух стран. Мероприятие создатели «Миротворца» назвали некой «информационно-пропагандистской провокацией России».

В послании президенту Украины Владимиру Зеленскому Малахов напомнил, что не имеет никакого отношения к политике. Журналист объяснил, что целью телемоста являлась возможность для россиян и украинцев побеседовать о жизни каждого народа в период кризиса между странами.