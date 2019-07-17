Порошенко отказался идти на допрос в ГБР

Киев, 17 июля. Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против пятого президента страны Петра Порошенко. Об этом проинформировал директор бюро Роман Труба.

По его словам, в среду Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму $300 млн при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако, как заметил Труба, экс-глава украинского государства на допрос не явился, поэтому ему будет отправлена повторная повестка.

Адвокат экс-президента Украины Игорь Голованя заявил, что Порошенко не получал повесток и в ГБУ в любом случае не пойдет, так как в настоящее время занят «в деятельности, связанной с выборами». Голованя попросил назначить дату допросов, если «следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий», после 21 июля текущего года. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте издания «Украинская правда».

Напомним, правоохранительные органы Украины расследуют несколько уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. В частности, его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть. Кроме того, в отношение Порошенко открыто уголовное делопроизводство из-за назначения правительства без создания коалиции в Раде. Также его подозревают в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые нарушили российскую государственную границу.

Ранее сообщалось, что украинское Госбюро расследований подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против Порошенко. Отметим, предприятие «Кузница на Рыбальском» ранее принадлежало инвестиционным фондам «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых являлись Петр Порошенко и Игорь Кононенко. Позже стало известно, что завод продали компании «Эвинз Лимитед». Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что экс- президент Украины Петр Порошенко продал предприятие, чтобы избавиться от своих многочисленных активов, так как готовится к бегству из страны.