Москва, 17 июля. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов выступил за усиление роли парламента. Таким образом он прокомментировал статью спикера Госдумы Вячеслава Володина о «живой Конституции», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Подчеркну, я считаю, что усиление роли парламента — это правильно», — заявил Неверов.

Он также обратил внимание журналистов на то, что в статье не идет речи об изменении формы правления в стране.

«Сама форма правления сегодня достаточно эффективна», — отметил депутат.

Парламентарий указал на отдельные положения материала, в том числе на то, в котором говорится о неизменности базовых конституционных принципов и норм.

«Что касается предложений по формированию правительства, то здесь важно учесть, что кабинет министров сегодня формируется по одним принципам. Предложение повысить роль парламента в обсуждении отдельных министров и учет мнения депутатов позволят нести определенную долю ответственности при таком назначении», — отметил парламентарий.

Напомним, ранее в «Парламентской газете» вышла статья спикера Госдумы Вячеслава Володина «Живая Конституция развития». В материале председатель нижней палаты парламента в том числе говорит о рассмотрении вопроса участия Госдумы в формировании правительства.