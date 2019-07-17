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Россия

Путин утвердил знамя, флаг и эмблему ФТС России

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Путин утвердил знамя, флаг и эмблему ФТС России

Москва, 17 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин ратифицировал знамя, флаг и эмблему Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий указ российского лидера размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, одобрены положение о знамени ведомства, его описание и рисунок, а также изображение и описание флага и герба.

Путин утвердил знамя, флаг и эмблему ФТС России

В положении о знамени сообщается, что оно является официальным символом и реликвией ФТС, отражает обычаи и традиции таможенных органов страны. Знамя вручается в торжественной обстановке президентом РФ или от его имени главой министерства, которому подчиняется ФТС. На данный момент таким ведомством является министерство финансов.

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