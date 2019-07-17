Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Москва, 17 июля. Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил с юбилеем канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 17 июля, отмечает 65-летний юбилей.

Из сообщения следует, что российский лидер «тепло поздравил федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель». Кроме того, глава российского государства направил ей поздравительную телеграмму.

Путин в телеграмме подчеркнул, что ее политические качества лидера и успешная многолетняя работа на посту федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии и во всем мире.

Он также особо подчеркнул, что ценит сложившиеся между ним и Меркель отношения, позволяющие чистосердечно обсуждать различные, даже самые сложные вопросы.

Глава государства пожелал немецкому канцлеру крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов.