Москвич рассказал о подделке его подписи в поддержку кандидата от партии «Яблоко»

Москва, 17 июля. Житель Москвы Алексей Баранов, подпись которого появилась в избирательных листах 26-летнего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, выдвигающейся от округа №42 на выборах в Мосгордуму, заявил, что не отдавал свой голос за кандидата. Соответствующий пост он разместил на странице в соцсети Facebook.

Москвич объяснил, что во вторник ему позвонили из штаба Брюхановой с просьбой подтвердить поставленную им подпись за кандидата.

«Несколько раз убеждали. Подпись я не ставил, и неизвестно откуда у них мой номер мобильного. В связи с этим, думаю, действительно, у них много левых подписей», — написал Алексей Баранов и привел ссылку на сайт, который, по его мнению, и помог в сборе подписей.

Житель столицы предположил, что сторонники Гудкова «собирали подписи за продление КСЛ в центр и, видимо, дали их Брюхановой».

«И еще откуда у дамы 26 лет целый штаб и финансы? Непонятно», — поинтересовался Алексей.

Он подчеркнул, что Максим Кац с командой «мощно качают протест», хотя «по факту это кандидаты спойлеры».​​​​​​

Напомним, избирком зарегистрировал более 200 кандидатов в депутаты Мосгордумы, еще 27 человек получили отказ. В их числе оказались представители партии «Яблоко». В частности, речь идет и о Брюхановой, процент «брака» подписей которой составил 21% при допустимых 10%.

Кроме того, в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму отказали сторонникам скандального блогера Алексея Навального — Любови Соболь, Дмитрию Гудкову и Илье Яшину. В их избирательных листах также было превышено количество допустимых по закону недействительных подписей.