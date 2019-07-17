СКР завел 17 дел против министров и предпринимателей Астраханской области

Москва, 17 июля. Следственный комитет России работает над 17 уголовными делами в отношении астраханских чиновников и предпринимателей. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

По данным СК РФ, дела возбуждены по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий — они касаются нелегального выделения из бюджета 47 миллионов рублей и нарушений при переселении россиян из ветхого и аварийного жилья.

Под уголовное преследование попали три областных министра строительства и ЖКХ, бывший первый заместитель главы министерства строительства и ЖКХ, а также руководители муниципального образования «Астраханский сельсовет».

Помимо этого, отмечается на сайте ведомства, дела возбуждены в отношении руководителя отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, а также двух предпринимателей из строительной отрасли.

Среди других подозреваемых — бывший глава Наримановского района, экс-сотрудник строительного надзора региона, бывший глава администрации Камызякского района по ЖКХ и другие.