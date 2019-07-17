США останутся в Сирии, заявил предложенный Трампом кандидат на пост главы Пентагона

Кандидат на должность руководителя Пентагона Марк Эспер в своем обращении к членам Конгресса подчеркнул, что вооруженные силы США останутся в Сирии еще на неопределенный срок. Почему Вашингтон так упорно цепляется за арабскую республику? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным возможного будущего главы военного ведомства Соединенных Штатов, Вашингтон сохранит свой контингент на северо-востоке САР — в зоне оккупации проамериканских курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF). По поводу Ат-Танфа Эспер не уточнил, однако, по мнению большинства экспертов, там американцы обосновались, наверное, даже еще более прочно, о чем говорит их категорическое нежелание распускать лагерь «Эр-Рукбан».

При этом ничего нового протеже президента США Дональда Трампа не придумал, вслед за своими предшественниками попытавшись оправдать такое решение необходимостью продолжать борьбу с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). По словам Эспера, американские войска являются важной часть многонациональной коалиции, противостоящей терроризму на Ближнем Востоке.

Кроме того, из соображений оперативной безопасности, как он сам заметил, кандидат на пост главы Пентагона отказался предоставлять хоть какие-то сведения об объеме контингента, который останется в САР, и новых примерных сроках пребывания американских военных там.

Между тем продвигающий Эспера на должность главы военного ведомства США Трамп ранее неоднократно объявлял о своем твердом решении свернуть кампанию в Сирии. Окончательно соответствующее решение было принято им в конце прошлого года. Утверждалось, что вывод сил будет осуществлен в ближайшие несколько месяцев.

Однако, как мы видим, этого так и не произошло. Более того, Штаты, наоборот, даже несколько раз за текущий год увеличивали свое военное присутствие в ближневосточном регионе. Теперь же про прошлые обещания американского лидера, видимо, придется забыть окончательно.

Тем более что у американцев, похоже, есть грандиозные планы на счет так называемого Сирийского Курдистана. Так, ранее ФАН писало, что спецпосланник США в САР Джеймс Джеффри во время встречи с главарями курдских формирований за Евфратом заявил, что Вашингтон не позволит кому-либо вмешиваться в ситуацию на северо-востоке арабской республики.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко в комментарии для ФАН напомнил прежде всего, что у Соединенных Штатов даже нет права раздумывать — остаться в Сирии или нет, поскольку их присутствие там противоречит международному законодательству.

«Никаких законных оснований для пребывания американских военнослужащих в арабской республике нет. В любом случае это оккупация территории суверенного государства. Стремление же США там остаться объясняется желанием иметь влияние на ход дальнейших событий в регионе и неумением признать провальность и ошибочность своей политики по дестабилизации ситуации в стране и свержению легитимного президента САР Башара Асада. Американцам тяжело уходить, что равносильно признанию поражения. И хотя многие их рычаги давления на обстановку на Ближнем Востоке уже не работают, в Пентагоне все еще рассчитывают, что удастся как-то реабилитироваться», — пояснил эксперт.

Что касается Трампа, то он, судя по всему, был вынужден смириться с тем, что его решение по Сирии так и не будет реализовано. Теперь, когда он осознал, что, даже несмотря на это, ему все равно, скорее всего, удастся одержать победу на предыдущих президентских выборах, глава Белого дома предоставил полный карт-бланш силовикам.

«Трамп успешен в области внутренней политики. Зарплаты реального сектора американской экономики растут, производство восстанавливается. Поэтому Ближний Восток и деятельность американцев там не будет оказывать серьезного воздействия на электоральные предпочтения тех людей, которые однажды уже проголосовали за Трампа. Думаю, они будут готовы поддержать его на выборах и во второй раз, несмотря на внешнюю политику США, и в том числе в отношении Сирии», — подытожил Игорь Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.