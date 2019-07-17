Мосгоризбирком сообщает об отсутствии официальных жалоб от незарегистрированных кандидатов

Москва, 17 июля. Московская городская избирательная комиссия готова рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты столичной городской думы и перепроверить поданные ими документы. При этом официальных претензий комиссия пока не получила, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Будут жалобы к нам — будем официально рассматривать в рамках закона. Если они считают, что есть какие-то ошибки, будут обращаться либо к нам, либо в суд, мы будем внимательно это все перепроверять еще раз», — подчеркнул Горбунов.

Напомним, выдвижение претендентов на место депутата Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего о желании стать кандидатами заявили 426 человек. Окончательное решение о регистрации принимали окружные избирательные комиссии. 16 июля окружные избиркомы отказали в регистрации ряду кандидатов. В их числе кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, музыкант Сергей «Паук» Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Также ранее отказ получил Илья Яшин.

Отметим, что окончательное решение о регистрации комиссии принимали на основе проверки подписей, предоставленных претендентами на участие в выборах. Например, 14,67% подписей, поданных юристом так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, оказались «липовыми». При этом закон допускает 10% брака, однако Соболь превысила данный показатель, что вполне закономерно, учитывая скандалы, которыми сопровождалась ее избирательная кампания.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», сотрудники которой пытались обеспечить Соболь нужную «поддержку». Также один из работников этой «фермы фейковых подписей», который занимался фальсификацией, рассказал, что сотрудникам нужно было ежедневно «рисовать» по 40 подписных листов на троих.

Кроме того, член Общественной палаты Илья Ремесло провел расследование, по результатам которого доказал, что многие из граждан, «поставивших» подписи за Соболь, давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья. Также Ремесло обнаружил «мертвые души» в подписных листах Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Кстати, среди поданных Гудковым подписей недействительными оказались 18,4%, что также было предсказуемо. Этот кандидат не только включал данные мертвецов в подписные листы, но и занимался фальсификацией, как и Соболь. У Гудкова была своя «фабрика поддельных подписей». Позже ее сотрудники приняли решение обратиться в полицию и рассказать правоохранителям о махинациях и творящемся беззаконии.

На фальсификации попался также Илья Яшин, которого закономерно не зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму. Число бракованных подписных листов, поданных Яшиным, превысило разрешенные законом 10%. Этот кандидат не только включил в подписные листы данные «мертвых душ», следуя примеру своих «коллег» Соболь и Гудкова, но и нарушил правила предвыборной кампании. Яшин воспользовался служебным положением и разместил на официальном сайте муниципалитета Красносельский, главой которого он является, ссылку на свои ролики с предвыборной агитацией. При этом на странице муниципалитета, созданной на бюджетные средства, запрещена любая коммерческая и политическая реклама.

Подробнее о грязных политических технологиях и провокациях сторонников скандального блогера Алексея Навального, которые активизировались перед выборами в Мосгордуму, можно узнать из фильма Федерального агентства новостей «Анатомия протеста».